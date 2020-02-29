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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta tek maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

29.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:28
Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta tek maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor: 29-47

Erkekler Süper Lig

İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 26-33

CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 21-22

Beşiktaş Aygaz-Spor Toto: 33-28

Kaynak: AA

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