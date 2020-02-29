Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta tek maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta tek maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor: 29-47
Erkekler Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 26-33
CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 21-22
Beşiktaş Aygaz-Spor Toto: 33-28
Kaynak: AA