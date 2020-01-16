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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 29-24 mağlup etti.

16.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:04
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar çeyrek final ilk maçında Belediyespor, Belediyespor'u 29-24 mağlup etti.


Süleyman Evcilmen Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 14-11 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın rövanşı 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
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