Hentbol: Kadınlar Süper Lig
25.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:54
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 45-35 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 45-35 yendi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Görele Belediyespor 20-17 önde tamamladı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Görele Belediyespor, maçı 45-35 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde