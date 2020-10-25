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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

25.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:54
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 45-35 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 45-35 yendi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Görele Belediyespor 20-17 önde tamamladı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Görele Belediyespor, maçı 45-35 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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