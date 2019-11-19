Haberler » Spor » Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Spor

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.

19.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:20
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında , deplasmanda Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.

Mardin Artuklu Yeni Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda farkı biraz daha açtı ve sahadan 31-26 galip ayrıldı.

Kastamonu Belediyespor ligdeki 5. maçını da kazandı; Mardin Büyükşehir Başakspor ise 4. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.