Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.
19.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:20
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.
Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda farkı biraz daha açtı ve sahadan 31-26 galip ayrıldı.
Kastamonu Belediyespor ligdeki 5. maçını da kazandı; Mardin Büyükşehir Başakspor ise 4. yenilgisini aldı.
Kaynak: AA