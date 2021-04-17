Hentbol: Erkekler Süper Ligi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. haftasının açılış maçında Spor Toto, Beşiktaş Aygaz'ı 22-20 mağlup etti.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. haftasının açılış maçında Spor Toto, Beşiktaş Aygaz'ı 22-20 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanan ve hakemler Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz'in yönettiği maçın ilk yarısı 10-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Haftaya 32 puan ve maç fazlasıyla lider başlayan Spor Toto, 30 puanlı takipçisi Beşiktaş Aygaz'ı mağlup ederek puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur