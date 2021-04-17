Hentbol: Erkekler Süper Ligi
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Hentbol: Erkekler Süper Ligi

Hentbol: Erkekler Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. haftasının açılış maçında Spor Toto, Beşiktaş Aygaz'ı 22-20 mağlup etti.

Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi
Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş'a, Cenk'in ardından bir kötü haber de Oğuzhan'dan geldi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. haftasının açılış maçında Spor Toto, Beşiktaş Aygaz'ı 22-20 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanan ve hakemler Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz'in yönettiği maçın ilk yarısı 10-9 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Haftaya 32 puan ve maç fazlasıyla lider başlayan Spor Toto, 30 puanlı takipçisi Beşiktaş Aygaz'ı mağlup ederek puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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