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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Slovenya'nın Krim Mercator takımına 24-23 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Slovenya'nın Krim Mercator takımına 24-23 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Slovenya ekibinin 12-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı üçüncü maçta da mağlup oldu.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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