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Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor
Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: PorsukHakemler: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski (Kuzey Makedonya)Türkiye: Coşkun Göktepe (Taner Günay) (Yunus Özmusul), Görkem Biçer 7, Onur Ersin 5, Yiğit Eröz 4, Yakup Yaşar Simsar 3, Özgür Sarak 3, Samet Kanburoğlu 2, Can Çelebi 1, Cemal Kütahya, Uğur Erceylan,...

Salon: Porsuk

Hakemler: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski (Kuzey Makedonya )

Türkiye : Coşkun Göktepe (Taner Günay) ( Yunus Özmusul ), Görkem Biçer 7, Onur Ersin 5, Yiğit Eröz 4, Yakup Yaşar Simsar 3, Özgür Sarak 3, Samet Kanburoğlu 2, Can Çelebi 1, Cemal Kütahya, Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen

Kosova: Berisha (Gerbeschi), Gjuka 6, Jupa 4, Terziqi 5, Tahirukaj 2, Shabani 2, Ramosaj 2, Dedaj 2, Kuni, Muqolli

İlk yarı: 15-14

İki dakika cezası alanlar: Kuni, Shabani, Terziqi, Muqolli (Kosova), Cemal Kütahya, Uğur Erceylan, Yakup Yaşar Simsar, Mehmet Demirezen (Türkiye)

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki ilk maçında Kosova'yı, 25-23 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda ilk yarısı çekişmeye sahne olan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, soyunma odasına 15-14 önde gitti.

Türkiye, karşılaşmayı 25-23 kazandı.

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri
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