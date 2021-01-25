Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum
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Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum

25.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:23
Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru için başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Henry Onyekuru, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, "Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız" diye konuştu.

MUSTAFA CENGİZ: BENCE EVİN OĞLU ONYEKURU

Onyekuru'nun önemli teklifler almasına rağmen Galatasaray'ı seçtiğini kaydeden Mustafa Cengiz ise şöyle konuştu: "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye'deki veya yurt dışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti."

Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum
Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum
Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum
Henry Onyekuru: Uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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