Henry Onyekuru, Olympiakos'a transfer oldu
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Henry Onyekuru, Olympiakos'a transfer oldu

Henry Onyekuru, Olympiakos'a transfer oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Yunan takımının resmi internet sayfasından duyurduğu transfer açıklamasında, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

2025 yılına kadar Olympiakos forması giyecek olan Onyekuru, Nijerya Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

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