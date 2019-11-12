Haberler » Spor » Hendekli karateciler diplomalarına kavuştu - Spor

Hendekli karateciler diplomalarına kavuştu

Hendek Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, düzenlenen kuşak terfi töreniyle diplomalarına kavuştu.

12.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:19
Hendekli karateciler diplomalarına kavuştu

Karate Kulübü sporcuları, düzenlenen kuşak terfi töreniyle diplomalarına kavuştu.


Hendek Belediyesi Karate Kulübü kuşak terfi töreni, Hendek Belediyesi Nikah ve Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene; Hendek Kaymakamı Halil , Hendek Belediye Başkanı , bürokratlar, Karate kulübünden sorumlu milli sporcu ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Nurkan Kayacık ile antrenörler, karateciler ve aileleri katıldı.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu yaptığı açıklamada, "Özellikle belirtmeliyim neyle uğraşırsanız uğraşın aile desteği çok önemli. Bu başarılarda hepinizin çok büyük emekleri var. Nurkan Kayacık başta olmak üzere tüm antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu salondan büyük başarılarla ülkemizi temsil eden gençlerimiz çıkacak. Baktığımda Atatürk'ün su sözü geliyor aklıma, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zaman ahlaklısını severim'. Bu yavrularımız bu özelliklerin hepsini taşıyor. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Hepinizi canı gönülden tekrar tekrar kutluyorum" dedi.


Daha sonra konuşan Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "300 öğrencimiz diploma almaya hak kazanmış. Ben bu öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.