Son dakika gündem: Hendek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika gündem: Hendek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

15.01.2021 20:28 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:39
Son dakika gündem: Hendek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, orman içerisindeki yolda traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, orman içerisindeki yolda traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde, Hendek Selman Dede mevkisinde meydana geldi. Dursun Ali Aydın (22) yönetimindeki 31 AE 701 plakalı traktör, orman içerisindeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekipleri, Dursun Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörde bulunan Tufan Erdil de ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika gündem: Hendek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Hendek'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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