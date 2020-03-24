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Fatih Terim, Spor

Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj: Onu çok seviyoruz

SOSYAL medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

24.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:48
Hemşehrilerinden Fatih Terim'e mesaj: Onu çok seviyoruz

SOSYAL medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Terim'in bu paylaşımından sonra birçok kişi tecrübeli teknik adama 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terim'in memleketi Adana'da birçok kişi, hemşehrileri olan Fatih Terim'e geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında oldukları mesajını verdi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"Bir Adanalı olarak Fatih Terim'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, "Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.Fatih Terim'in kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun ise, "Burada O'nun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yener" diye konuştu.Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın da, Fatih Terim'i tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFatih Terim"in isminin verildiği sokaktan görüntüler'Fatih Terim sokak' yazılı tabelaVatandaşlarla röportajlar***Fatih Terim'in hastane içinde görüntüsüTerim'in vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanması

Terim'in konuşması 


Kaynak: DHA

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