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SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hem rekortmen, hem üniversiteliOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -TÜRKİYE'ye yüzme branşında birçok uluslararası başarı kazandıran milli sporcu Emre Sakçı, akademik kariyerine de odaklandı.

Hem rekortmen, hem üniversiteli

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

TÜRKİYE'ye yüzme branşında birçok uluslararası başarı kazandıran milli sporcu Emre Sakçı, akademik kariyerine de odaklandı. Sporculuk yaşamında gençler dünya rekorunu kıran, İskoçya'daki 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kurbağalama 50 metrede ülkemize ilk madalyayı getirip, Avrupa Şampiyonası'nda 19 yıl sonra madalya kazanan, geçen yıl Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Emre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü'nde eğitim görmeye başladı.

Çok büyük bir heyecan yaşadığını ifade eden Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sporcusu, sınıf arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşırken, üniversite eğitimim çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Üniversiteden önce çok çalışkan olmadığını belirten Emre Sakçı, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Üniversitede eğitim görmek gerçekten çok özel ve güzel. Göstermek istediğim bir kariyer var. Bunu inşallah İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde başaracağım. Ben dersi derste dinleyen bir öğrenciydim. Çok tembel değildim ama fazla da çalışmıyordum. Orta öğretimde ya da lisede bir şekilde günü kurtarıyordum. Ancak üniversitede işler öyle yürümüyor. Burası daha farklı bir ortam. Burada iyi bir eğitim alacağım" dedi.

Bölümümüm sporcu kariyerine büyük katkı koyacağını belirten Emre, "Özellikle bölümüm sporcu kariyerim için çok önemli. Yurt dışı yarışlarında özellikle röportajlarda kendimi ifade edebilmek açısından da bölümüm çok önemli. Yurt dışında kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmemiz ülkemizin temsil edilmesi bakımından çok önemli. İlk etapta kısa vadedeki hedefim bu. Ülkemizde spor yayınlarıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Çevirmen olarak katkı koymak istiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Devamlılık konusunda okul zorlu bir süreç. Biz bunu üniversitemle beraber dirsek temasıyla çözeceğiz" diye konuştu.

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

SPOR Hem rekortmen, hem üniversiteli

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