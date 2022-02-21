Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilk! Nelsson'dan anlamı büyük gol

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vİctor Nelsson, Göztepe maçında gösterdiği performasla tam not aldı. Marcao ile birlikte iyi uyum yakalayan ancak sonuçlardan dolayı gündemde yer alamayan Nelsson, Göztepe maçında dikkatleri üzerine çekti.

İLKLER YAŞANDI

Profesyonel kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe ağlarına yollayan Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray'ın ligde attığı en erken golü kaydetti. Bu gol Nelsson'un Galatasaray'daki ilk golü oldu.

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