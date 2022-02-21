Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilk! Nelsson'dan anlamı büyük gol
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Victor Nelsson'un Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta attığı golün anlamı büyük oldu. Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Nelsson, profesyonel kariyerindeki ilk deplasman sayısına da imza atmış oldu. Bu gol aynı zamanda Galatasaray için sezonun en erken golü olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vİctor Nelsson, Göztepe maçında gösterdiği performasla tam not aldı. Marcao ile birlikte iyi uyum yakalayan ancak sonuçlardan dolayı gündemde yer alamayan Nelsson, Göztepe maçında dikkatleri üzerine çekti.
İLKLER YAŞANDI
Profesyonel kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe ağlarına yollayan Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray'ın ligde attığı en erken golü kaydetti. Bu gol Nelsson'un Galatasaray'daki ilk golü oldu.
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