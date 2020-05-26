Hem doktor hem çiçekçi...Ameliyattan çıkıp çiçek satmaya gidiyor
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Hem doktor hem çiçekçi...Ameliyattan çıkıp çiçek satmaya gidiyor

Hem doktor hem çiçekçi...Ameliyattan çıkıp çiçek satmaya gidiyor -Kalp doktoru hastanede kalpleri tamir ediyor çiçekci dükkanında kalpleri birleştiriyor Bursa'da bir kalp doktoru ameliyattan çıktıktan sonra çiçekçi dükkanını açıp çiçek satıyor.

26.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:39

Hem doktor hem çiçekçi...Ameliyattan çıkıp çiçek satmaya gidiyor

-Kalp doktoru hastanede kalpleri tamir ediyor çiçekci dükkanında kalpleri birleştiriyor

BURSA - Bursa'da bir kalp doktoru ameliyattan çıktıktan sonra çiçekçi dükkanını açıp çiçek satıyor.

Özel bir hastanede kardiyoloji doktoru olarak görev yapan Ali Özeren, tam bir çiçek tutkunu. Hastanedeki mesaisi bittikten sonra soluğu çiçekçi dükkanında alan doktor elleriyle sevgililere, çocuğu olanlara, annelere ve hediye götüreceklere çiçek buketi hazırlıyor. Çiçekleri çocukları gibi seven doktor onlarla tek tek ilgilenip satışını yapıyor. Çiçek sevgisiyle çevresi tarafından bilinen doktor, çiçekleriyle kalpleri kazanıyor. Çiçekçi dükkanını eşiyle birlikte beraber işleten Özeren, ayrıca doktorlukta olduğu gibi çiçekçi dükkanında da nöbetçi çiçekçi uygulaması yapıyor. Çiçeklerle adeta konuşan doktor bu işi gerçek mesleği kadar seviyor.

Çiçekçilik işine bebeğini anne karnında kaybetmesinden dolayı eşine moral olması için girdiğini ifade eden Kardiyoloji Doktoru Ali Özeren, "Bu işi çok zevkli ve keyifli bir doktor meşgalesi ve getirisi olan bir meslek çiçekçilik, çiçeklerin bakımı ve yetiştirmesiyle yakından ilgileniyorum. Buradaki çiçeklerin tasarımını bizzat ben yapıyorum. Bizim işimiz kalplere girmek, bu sektörde nöbetçi kavramı yokken biz başlattık. Ameliyattan çıkıp çiçekçi dükkanına koşuyorum. Burada çiçeklerimi buket yapıp satışlarını yapıyorum. Bu işten büyük keyif alıyorum. Hem stresimi atıp hemde mutlulukları paylaşıyorum. Hastanede de çiçekçi dükkanında da kalpleri tamir ediyorum" dedi.

Hem doktor hem çiçekçi...Ameliyattan çıkıp çiçek satmaya gidiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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