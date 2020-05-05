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Hem anneler sevinecek hem de çiçek üreticileri

Hem anneler sevinecek hem de çiçek üreticileri
05.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:14

Balçova Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Balçovalı çiçek üreticilerinden alınan çiçekleri ilçedeki her anneye tek tek annelere ulaştıracak.

Balçova Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Balçovalı çiçek üreticilerinden alınan çiçekleri ilçedeki her anneye tek tek annelere ulaştıracak. Başkan Fatma Çalkaya, "Bu özel günde hem annelerimizi mutlu edeceğiz hem de salgın nedeniyle işleri durma noktasına gelen çiçek üreticilerine destek olacağız" dedi.

Bu hafta sonu kutlanacak Anneler Günü, sokağa çıkma yasağına denk geldiği için Balçova Belediyesi tüm annelerin gününü evlerinde kutlama kararı aldı. Balçova Belediyesi ekipleri, ilçedeki 40 bin konuta ulaşarak her anneye bir çiçek ve maske ulaştıracak. Korona virüs salgınının hayatı her anlamda olumsuz etkilediğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Anneler Günü bizim için çok özel bir gün. O yüzden tüm annelerimizin kapısına giderek kendilerine birer çiçek vererek günlerini kutlayacağız. Aynı zamanda ilçemizdeki her konuta maske ulaştıracağız" diye konuştu.

"Üreticilerimize de destek olacağız"

İlçede salgın nedeniyle işleri durma noktasına gelen çiçek üreticilerine de destek olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çalkaya "Bu salgın, insanların hayatını devam ettirmesi için tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkemizde de her türlü tarım ürününün ve üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Biz çiçek üretim kooperatifimiz ile görüştük. Diğer üreticiler ve esnaf gibi onlar da çok zor zamanlar yaşıyorlar. Bu kampanyamız sayesinde üreticilerimize de destek olacağız" diye konuştu.

Çiçekçilerden teşekkür

Balçova Çiçek Üreticileri ve Pazarlamacıları Kooperatifi Başkanı Erkan Mutlu ise üreticilerin çok zor günler yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler zaten zor geçinen üreticileriz. Yılbaşı gibi, Anneler Günü gibi özel günlerde işlerimiz oluyordu. Salgın nedeniyle bu günlerimiz boş geçiyor. Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya'ya bu zor günlerde bizlere destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Halkımızdan da isteğimiz, salgın nedeniyle sarılamadıkları sevdiklerine çiçek vererek ya da göndererek mutlu etmeleri" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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