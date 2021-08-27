Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya ekibi Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenerek gruplara kaldı. Fenerbahçe'nin üstün oyunu ve farklı skoru Fin basınında geniş yer buldu. F.Bahçe için, "Milyonluk futbolcular değerini gösteriyor" manşeti atıldı.

Finlandiya'nın önde gelen gazetesi Iltralethi, "Fenerbahçe HJK'yi ezdi, Helsinki maçın başında çöktü'" başlığıyla paylaştığı haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerlerken, Helsinki'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğini belirtti.

"ÇOK YOL VAR"

Helsing Sanomat gazetesi haberde "Milyonluk futbolcular değerlerini gösteriyor, HJK'nin Avrupa'da gidecek yolu çok" ifadelerini kullanırken, Helsinki'nin Fenerbahçe'yi elemesinin bir hayal olarak kaldığı kaydedildi. Haberde Fin takımı ile Türk takımı arasında milyon dolarlık fark olduğu dikkat çekilirken, Helsinki takımının Avrupa'da aşması gereken çok yol olduğu vurgulandı.

UEFA DA DİKKAT ÇEKTİ

Hat-trick yapan Enner Valencia'nın performansı ve Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol UEFA'nın da dikkatini çekti. Sarı-Lacivertliler'le ilgili UEFA hesaplarından birçok paylaşım yaptı, büyük etkileşim aldı. Fenerbahçe'nin üstün oyunundan herkes haberdar oldu.