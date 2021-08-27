Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti
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Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti

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Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya ekibi Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenerek gruplara kaldı. Fenerbahçe'nin üstün oyunu ve farklı skoru Fin basınında geniş yer buldu. F.Bahçe için, "Milyonluk futbolcular değerini gösteriyor" manşeti atıldı.

Finlandiya'nın önde gelen gazetesi Iltralethi, "Fenerbahçe HJK'yi ezdi, Helsinki maçın başında çöktü'" başlığıyla paylaştığı haberde, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde emin adımlarla ilerlerken, Helsinki'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele edeceğini belirtti.

Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti

"ÇOK YOL VAR"

Helsing Sanomat gazetesi haberde "Milyonluk futbolcular değerlerini gösteriyor, HJK'nin Avrupa'da gidecek yolu çok" ifadelerini kullanırken, Helsinki'nin Fenerbahçe'yi elemesinin bir hayal olarak kaldığı kaydedildi. Haberde Fin takımı ile Türk takımı arasında milyon dolarlık fark olduğu dikkat çekilirken, Helsinki takımının Avrupa'da aşması gereken çok yol olduğu vurgulandı.

UEFA DA DİKKAT ÇEKTİ

Hat-trick yapan Enner Valencia'nın performansı ve Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol UEFA'nın da dikkatini çekti. Sarı-Lacivertliler'le ilgili UEFA hesaplarından birçok paylaşım yaptı, büyük etkileşim aldı. Fenerbahçe'nin üstün oyunundan herkes haberdar oldu.

Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti
Helsinki'yi üstün oyunla eleyen Fenerbahçe, Finlandiya basınını mest etti
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.
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