Ekrem Dağ'dan Eski Takımı Gaziantepspor'a Destek

Maddi anlamda zor günler yaşayan Gaziantepspor'a sürpriz destek... Gaziantep'in eski futbolcusu Ekrem Dağ, eşi ile birlikte kulübe destek oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ekrem Dağ ve Eşi Viktoria Dağ, Avusturya'dan Gaziantepspor'umuzu unutmadı. Ekrem Dağ 27 adet kombine alırken Viktoria Dağ ise eşinin giydiği 23 numaralı formasına istinaden 23 Kombine kart alarak takımımıza destek sağladı." ifadeleri kullanıldı.