Ekrem Dağ'dan Eski Takımı Gaziantepspor'a Destek

Gaziantepspor'un eski futbolcusu Ekrem Dağ, zor günler kırmızı-siyahlı ekip için 27 kombine aldı. Ekrem Dağ'ın eşi Viktoria Dağ da 23 kombineyle Gaziantepspor'a destek verdi.

Ekrem Dağ'dan Eski Takımı Gaziantepspor'a Destek

Maddi anlamda zor günler yaşayan Gaziantepspor'a sürpriz destek... Gaziantep'in eski futbolcusu Ekrem Dağ, eşi ile birlikte kulübe destek oldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ekrem Dağ ve Eşi Viktoria Dağ, Avusturya'dan Gaziantepspor'umuzu unutmadı. Ekrem Dağ 27 adet kombine alırken Viktoria Dağ ise eşinin giydiği 23 numaralı formasına istinaden 23 Kombine kart alarak takımımıza destek sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (8)

  • OKAN ABDİL:
    köklü takımsında ne diye özeniyorsun yabancı uyruklu futbolculara para basıyorsun hayır zaten fedarasyon başkanı adam değil 4 büyükleride batıracak yakındır izleyin görün
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  • TATANGA54:
    Zamanında oluk oluk kan paraları yiyin şimdide ondan bundan sadaka toplayın ben olsam bir kuruş bile vermem
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