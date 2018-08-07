Ekrem Dağ'dan Eski Takımı Gaziantepspor'a Destek
Gaziantepspor'un eski futbolcusu Ekrem Dağ, zor günler kırmızı-siyahlı ekip için 27 kombine aldı. Ekrem Dağ'ın eşi Viktoria Dağ da 23 kombineyle Gaziantepspor'a destek verdi.
Maddi anlamda zor günler yaşayan Gaziantepspor'a sürpriz destek... Gaziantep'in eski futbolcusu Ekrem Dağ, eşi ile birlikte kulübe destek oldu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ekrem Dağ ve Eşi Viktoria Dağ, Avusturya'dan Gaziantepspor'umuzu unutmadı. Ekrem Dağ 27 adet kombine alırken Viktoria Dağ ise eşinin giydiği 23 numaralı formasına istinaden 23 Kombine kart alarak takımımıza destek sağladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (8)
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köklü takımsında ne diye özeniyorsun yabancı uyruklu futbolculara para basıyorsun hayır zaten fedarasyon başkanı adam değil 4 büyükleride batıracak yakındır izleyin görünCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Zamanında oluk oluk kan paraları yiyin şimdide ondan bundan sadaka toplayın ben olsam bir kuruş bile vermemCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Bir fakiri doyurun desek elinizi cebinize atmazsınızCevap Yaz 12 6 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: nereden biliyon bilader? hadi biliyon diyelim, fakirleri doyurmak ekremin görevimi? Devlet nerede?1 3 Yayından KaldırDOĞRU KONUŞANI SEVMEZLER: helal sana.4 2 Yayından Kaldır