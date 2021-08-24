Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik
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Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda gözünü finale dikti. Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'yı 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası grubunda 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükseldi. Ay-Yıldızlılar grupta Romanya'3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı set vermeden, 3-0'lık skorlarla geçti.

Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik

SON 15 SET BİZİM

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynağı son 15 setin hepsini kazandı.

RAKİP B GRUBU'NDAN GELECEK

Millilerin Son 16 Turu'ndaki rakibi B Grubu'nu 4. tamamlayan takım olacak.

Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik

"EN ZOR MAÇTA MÜTHİŞ OYNADIK"

Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Grubun en zorlu maçını oynadık ve müthiş bir performans gösterdik. Kötü başladık ama daha sonra telafi ettik. Muhteşem bir oyuncu grubuyla birlikteyim. Saygıyı hak ediyorlar" diye konuştu.

Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı
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Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik - Haberler Spor
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