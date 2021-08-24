Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda gözünü finale dikti. Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'yı 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası grubunda 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükseldi. Ay-Yıldızlılar grupta Romanya'3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda'yı set vermeden, 3-0'lık skorlarla geçti.
SON 15 SET BİZİM
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynağı son 15 setin hepsini kazandı.
RAKİP B GRUBU'NDAN GELECEK
Millilerin Son 16 Turu'ndaki rakibi B Grubu'nu 4. tamamlayan takım olacak.
"EN ZOR MAÇTA MÜTHİŞ OYNADIK"
Giovanni Guidetti karşılaşmanın ardından, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Grubun en zorlu maçını oynadık ve müthiş bir performans gösterdik. Kötü başladık ama daha sonra telafi ettik. Muhteşem bir oyuncu grubuyla birlikteyim. Saygıyı hak ediyorlar" diye konuştu.