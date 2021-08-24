Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda gözünü finale dikti. Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'yı 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve grubu lider bitirmeyi garantiledi.