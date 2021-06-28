Hekimoğlu Trabzon FK ilk transferini Trabzonspor'dan yaptı

Hekimoğlu Trabzon FK ilk transferini Trabzonspor'dan yaptı.

Hekimoğlu Trabzon FK ilk transferini Trabzonspor'dan yaptı. Trabzon temsilcisi bordo-mavili takımdan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Baykuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Turhal da yer aldı. Turhal, "İlk transferimizi Trabzonspor'umuzdan yaptık. Kerem'in yetenekli olduğunu biliyoruz. Kulübümüze önemli katkılar yapacaktır. Sonrasında da Trabzonspor'a daha iyi bir şekilde dönecektir" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK'nın yeni transferi 21 yaşındaki Kerem Baykuş ise, "Hekimoğlu Trabzon gibi hedefleri olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada forma şansı bulup, kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Bu sezonu iyi geçirip, Trabzonspor'a en iyi şekilde dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı