Heciz, Büyükşehir ve MASKİ ile bambaşka bir hal aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Soma ilçesine bağlı Heciz mahallesinde mahalle muhtarı ve mahallelilerle bir araya geldi.

Mahalleliler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yatırımlarıyla Heciz'in bambaşka bir hal aldığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Soma ilçesine bağlı Heciz mahallesinde Muhtar Özan Kıran ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, MASKİ Soma İlçe Şefi Ayşe Yorulmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Adem Yıldırım da hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten heyet, Başkan Ergün adına getirdikleri hediyeleri muhtar Kıran' takdim etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yatırımlarıyla mahallelerinin daha yaşanılabilir bir hal aldığını anlatan Muhtar Kıran, kendilerini ziyaret eden heyete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Mahallede yaşayan kadınlarla da sohbet edip onlara hediye veren heyet, mahallenin geçim kaynakları hakkında da bilgiler aldı.

"Muhtarlarımız, devlet ve halk arasındaki köprüdür"

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yaptığı yatırımlarla, kırsal mahallelerin de şehir merkezlerinden bir farkının kalmadığını belirten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çıktığımız bu yolda tüm ilçelerimizde ve mahallelerimizde yaşanan ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlara devam ediyoruz. Buradaki yatırımlarla da sorunlarınızın büyük ölçüde ortadan kalktığını gördüm. Herhangi bir sorunu bildirme veya talepleriniz için muhtarımız bizlere her zaman ulaşabilir. Onlar devlet ve halk arasındaki köprülerdir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler