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Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek

İskoçya Birinci Futbol Ligi kulübü Hearts, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu mali zorlukların üstesinden gelmek amacıyla maaşların yüzde 50 düşürüleceğini duyurdu.

19.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:57
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek

İskoçya Birinci Futbol Ligi kulübü Hearts, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu mali zorlukların üstesinden gelmek amacıyla maaşların yüzde 50 düşürüleceğini duyurdu.

Hearts Kulübünden yapılan açıklamada, liglerin ertelenmesiyle oluşan gelir kaybı nedeniyle futbolcu, teknik ekip ve personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşürüleceği belirtildi.

Açıklamada, maaş kesintisini kabul etmeyenlere sözleşme feshinin önerileceği kaydedildi.

Ayrıca kesinti süresinin belirsiz olduğu ve salgının durumuna göre kararın yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

İskoçya Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan açıklamayla lig maçlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında belirsiz süreyle ara verildiğini duyurmuştu.

Öte yandan İngiltere Futbol Ligi (EFL) yönetimi, Premier Lig haricindeki liglerde yer alan kulüplere 50 milyon sterlinlik para yardımı yapılacağını açıkladı.

Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek

Kaynak: AA

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İskoçya Birinci Futbol Ligi Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek

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