HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde -Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi: -"PKK'lılar bir oğlumu dağa kaçırıp eline kalem yerine silah verdiler, diğer oğlumu da şehit ettiler" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır...

26.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:01

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde

-Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi:

-"PKK'lılar bir oğlumu dağa kaçırıp eline kalem yerine silah verdiler, diğer oğlumu da şehit ettiler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

"Oğlumun elinde kalem olmasını isterdim"

Oğlunun elinde silah değil kalem olması gerektiğinin altını çizen anne Çiftçi, "İki oğlum için buraya geldim, yaz kış demeden burada oturuyoruz. 298 gündür biz buradayız, biz bu mücadeleye devam ediyoruz. Zaten biz çocuklarımız elimizden kaçırıldıktan sonra yarı ölü gibiyiz. İki evladımı benden koparıp aldılar. Ben oğlumun elinde kalem olmasını isterdim. Oğlumun okuyup avukat, öğretmen, doktor olmasını isterdim. Oğlum geri dön, senin yerin orası değil, senin kardeşini şehit ettiler, senin yerin annenin yandır" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 298'inci gününde

Kaynak: İHA

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