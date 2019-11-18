HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç Açıklaması

18.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:34

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Kayyum atama politikası planlı ve adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Kayyum ataması, aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li bazı belediyelere yönelik kayyum görevlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, şu ana kadar üç büyükşehir, bir il, 19 ilçe ve bir de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Oluç, bugüne kadar 36 "belediye eş başkanının" gözaltına alındığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını ifade ederek, "Kayyum atama politikası planlı ve adım adım gerçekleştirilen bir süreçtir. Kayyum ataması, aslında bir atanmışlar rejimi oluşturmanın adımlarıdır. Bu nedenle sadece HDP'lilerin, HDP seçmenlerinin sorunu değildir. Yüz binlerce insanın iradesi şu ana kadar gasbedilmiştir. Seçimlerde 65 belediye kazandık, 24'üne kayyum atanmış oldu." diye konuştu. Oluç, kayyum görevlendirmelerine karşı muhalefeti en güçlü şekilde yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine devam edileceğini belirten Oluç, termik santrallere çevreye uyum için süre uzatımı tanıyan ve cumhurbaşkanına ek borçlanma yetkisini öngören düzenlemelere karşı olduklarını ifade etti.

Basın mensuplarının, HDP'nin sineyimillet kararı alıp almayacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Oluç, çarşamba günü Ankara'da partinin eski ve yeni bütün seçilmişleriyle bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Oluç, şunları kaydetti:

"O toplantıda hem bir kayyum raporu açıklayacağız hem de sorduğunuz sorunun da cevabını içeren bir deklarasyon yayınlayacağız. Eş genel başkanlarımız bunu açıklayacaklar. Bu konu hakkındaki son tutumumuzu bir kez daha açıklamış olacağız. Bulunduğumuz bütün platformlarda kayyumlar karşısındaki demokratik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün meselelerin tartışıldığı ve bütün konular hakkında tutum alındığı bir deklarasyon olacak."

Kaynak: AA