Hdp'de Yerel Seçim Hazırlıkları

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili bir takvim hazırlandığını belirterek, "Pazartesi günü bu takvim ve öneriler Parti Meclisi toplantımıza iletilecek." dedi.

Oluç, iki gün süren MYK toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

MYK toplantısının önemli konularından birinin yerel seçim hazırlıkları olduğunu belirten Oluç, hazırlıkların ilk aşamasını büyük ölçüde tamamladıklarını ifade etti.

İl ve ilçelerde sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını ve çalışmalarını da MYK'da değerlendirdiklerini aktaran Oluç, "Hem yerel seçim stratejimizi ve bildirgemizi hem de yerel ortaklıklar ve ittifaklar konusunda değerlendirmelerimizi yaptık. MYK'da bir seçim takvim oluşturuldu ve pazartesi günü bu takvim ve öneriler Parti Meclisi toplantımıza iletilecek. Bu takvimin içinde adaylık başvuru tarihleri, adaylık başvuru ücretleri, adaylık kriterlerimiz ve ilkelerimiz yer alıyor." diye konuştu.

Parti Meclisi kararından sonra çalışmaların ikinci aşamasına geçeceklerini ifade eden Oluç, "Bu aşamada adaylık başvuruları, bu başvuruların değerlendirilmesi, yerellerde ortaklık görüşmeleri ve adaylıkların netleştirilmesi olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Elinizdeki aynaya bakın"

Çeşitli çevrelerde HDP'nin AK Parti ile gizli müzakere yürüttüğünün ifade edildiğini aktaran Oluç, "Gizli kapılar ardında görüşme iddia edenlere diyoruz ki kimin görüşme yaptığını merak ediyorsanız elinizdeki aynaya bakın, karşınızda kimi görüyorsanız gizli görüşmeyi o yapıyordur, bizler değil. Biz kendi politikamızı, demokratik siyasetimizi açık ve şeffaf şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu tutumumuzdan asla uzaklaşmayacağız." diye konuştu.