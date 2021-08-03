HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan çifte transfer
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Litvanyalı oyuncu Donatas Tarolis ile Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Litvanyalı oyuncu Donatas Tarolis ile Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Romanya'da U-BT Cluj forması giyen forvet Donatas Tarolis ve Galatasaray'da oynayan pivot Ayberk Olmaz'la anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni transferler Tarolis ve Ayberk Olmaz'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz