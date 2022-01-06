Hazırlık maçı: HD Elazığ Karakoçan FK: 1 Kırklarelispor: 1
HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı.
ANTALYA (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, Antalya kampında ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Elazığ ekibi, 4. dakikada Ekrem Sütçü'nün attığı golle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Kırklarelispor eşitliği sağladı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmazken, HD Elazığ Karakoçan'da Ferhat Çoban 82. dakikada kırmızı kart gördü. - ELAZIĞ