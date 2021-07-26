Hazırlık maçı: Gençlerbirliği: 0 - Fenerbahçe: 4
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde Fenerbahçe'yi konuk etti.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli ekibinin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar
50. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Sangare topu ağlara gönderdi. 0-1
59. dakikada topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
70. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın sol köşeden şık vuruşu ağlara gitti. 0-3
79. dakikada Pelkas'ın asistiyle topla buluşan Zajc meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
Stat: İlhan Cavcav Tesisleri
Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalçık, Anıl Usta, Alper Akarsu
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx (Übeyd Adıyaman dk. 57 x), Ömürcan Artan x (Zafer Göktuğ Erdem dk. 73 x), Arda Kızıldağ xx (Muhammed Bayır dk. 67 x), Mert Kula xx (Serdarcan Eralp dk. 57 x), Kerem Can Akyüz xx (Metehan Mert dk. 57 x), Dmytro xx (Arda Tuzcu dk. 79 x), Tshibola xx (Musa Şahindere dk. 57 x), Oleksaandr Belyaev xx (Mustafa Seyhan dk. 57 x), Rahmetullah Berişbek xx (Ömer Alper Tatlısu dk. 70 x), Kazenga Lualua xx (Sarp Ekinci dk. 67 x), Sandro Lima x (İlker Karakaş dk. 57 x)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Berke xx, Nazım xx (Zajc dk. 63 xx), Lemos xx (Novak dk. 63 x), Caulker xx (Tisserand dk. 63 x), Dirar xx (Szalai dk. 46 xx), Ozan xx (Muhammed dk. 63 xx) Sosa xx (Gustavo dk. 63 xx), Caner x (Ferdi dk. 63 x), İrfan xx (Pelkas dk. 63 x), Mert Hakan xx (Bright Osayi-Samuel dk. 63 x), Samatta xx (Serdar dk. 29 xx)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Arda Güler, Sinan Gümüş, Enner Valencia
Teknik Direktör: Vitor Perera
Goller: Sangare (dk. 50), Ozan Tufan (dk. 59), Muhammed Gümüşkaya (dk. 70), Miha Zajc (dk. 79) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İlker Karakaş, Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert (Gençlerbirliği)
(Yunus Emre Kartal/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı