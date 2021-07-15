Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 Csikszereda: 0
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 Csikszereda: 0

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 2 Csikszereda: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda ile hazırlık maçında karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan Gümüş, Ademi, Thiam."

İkinci yarı sadece Berke sahada kaldı

Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçında takımı görmek adına ilk ve ikinci yarıda farkı isimlerle saha çıktı. Csikszereda karşısına kalede Berke ile çıkan Pereira, ikinci yarıda da genç eldivene görev verdi. Pereira, ikinci yarıda şu isimlere görev verdi:

"Berke, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner, Mesut, Samatta, Serdar Dursun."

9 isim maçta yer almadı

Pereira, ilk hazırlık maçında 9 isme görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, kampa geç katılan isimlerden; Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Zanka, Szalai'nin yarı sıra Canberk Aydemir, Dirar, Pelkas, Valencia'yı kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe 2-0 kazandı

Fenerbahçe, mücadeleyi 2 golle kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada ise Serdar Aziz kaydetti.

Vitor Pereira maçı kuleden takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti.

Sarı-lacivertli ekibi ilk hazırlık maçında kuleden izleyen teknik direktör Vitor Pereira, 3-4-3 dizilişiyle çıktığı maçta sık sık oyuncularına uyarılarda bulunarak sürekli notlar tuttu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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