Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında altıncı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında altıncı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe son hazırlık maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Dinamo Kiev'i konuk etti. Taraftarların da tribünleri doldurduğu maçta konuk ekip 28. dakikada Lyednyev ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 63. dakikada Mesut'un asistinde ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas, şık bir vuruşla takımına eşitliği getirdi. İlerleyen dakikalarda da iki ekibin de ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler böylece yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Pereira'nın öğrenceleri, PEC Zwolle (2-2) ve Dinamo Kiev (1-1) maçlarından ise beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 Dinamo Kiev: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le 1-1 berabere kaldı
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