Hazine'den 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

YETKİ VERİLEN KURULUŞLAR

Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.

Kaynak: AA