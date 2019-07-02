Hazine'den 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.
YETKİ VERİLEN KURULUŞLAR
Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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