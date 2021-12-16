Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır." - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı:
AA / Necati Keleş - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...

 Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)

AA / Necati Keleş - Ekonomi Haberleri

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