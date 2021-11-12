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Hazine ve Maliye Bakanlığı "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı" yayımladı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim" tahvil piyasasında borçlanma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı" yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim" tahvil piyasasında borçlanma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı" yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu dokümanın hazırlanması ve yayımlanması sürecinin yürütülmesi amacıyla ING ile Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği, buna ilişkin hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Çerçeve dokümanın, uluslararası sermaye piyasalarında Bakanlıkça gerçekleştirilebilecek yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil veya kira sertifikası türünden borçlanma işlemlerinde kullanılmasının amaçlandığı kaydedilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda ayrıca uluslararası değerlendirme şirketi Sustainalytics'ten, hazırlanan çerçeve dokümanın güvenilir, etkili ve International Capital Market Association (ICMA) 2021 Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Yeşil Tahvil İlkeleri, ICMA 2021 Sosyal Tahvil İlkeleri, Loan Market Association (LMA) 2021 Yeşil Kredi İlkeleri ve LMA 2021 Sosyal Kredi İlkeleri ile uyumlu olduğunu teyit eden 'İkinci Taraf Görüşü' belgesi de alınmıştır."

"Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı" ile "İkinci Taraf Görüşü" Bakanlığın internet sitesinden de yayımlandı.

Söz konusu dokümanda, Türkiye'nin iklim değişikliği taahhütlerinden Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na kadar çeşitli konularda bilgiler yer alırken, yeşil, sosyal ve sürdürülebilir finansmana ilişkin çerçeve çiziliyor.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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