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Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Bakanlığı gelecek hafta iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın ve 25 Şubat'ta iki tahvil ihalesi düzenlenecek.

Yarınki ihalede 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

25 Şubat Salı günü yapılacak ihalede ise 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA
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