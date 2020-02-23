Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihale düzenleyecek

23.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın ve 25 Şubat'ta iki tahvil ihalesi düzenlenecek.

Yarınki ihalede 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

25 Şubat Salı günü yapılacak ihalede ise 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA