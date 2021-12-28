Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama...
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "( Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir." - ANKARA
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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