Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...
AA / Necati Keleş - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.'

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır."

 AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz

AK Partili Samancı ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz

AA / Necati Keleş - Ekonomi Haberleri

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