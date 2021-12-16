Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın...
AA / Necati Keleş - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek
AA / Necati Keleş - Ekonomi Haberleri
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