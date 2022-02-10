Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren... - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren...

AA, Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi günü açıklayacak.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

Maliye Bakanı, Cumartesi, Ekonomi, Haberler

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