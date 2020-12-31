Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
31.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:38
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal