Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

31.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:38
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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