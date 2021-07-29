Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan esnafa müjde! KDV indirimlerinin süresi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, koronavirüs salgını sırasında büyük zorluklar yaşayan esnafa destek amaçlı hayata geçirilen KDV indirimleriyle ilgili iyi haberi açıkladı. Elvan, "Konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınında en büyük zararı gören meslek gruplarından biri de esnaflar oldu. Salgın nedeniyle uzun süre dükkanlarını kapatmak zorunda olan esnafa destek amacıyla KDV indirimi uygulamaya konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, uygulanma süresinin sonuna gelen KDV indirimleriyle ilgili güzel haberi verdi. Elvan, "Konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Bakan Elvan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı