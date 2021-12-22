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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.

Haber :  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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