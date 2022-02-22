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Hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, Havza, Ladik ve Alaçam ilçelerinde 70 yetiştiriciye hayvan ıslahı ve yetiştiricilik konulu eğitim verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, Havza, Ladik ve Alaçam ilçelerinde 70 yetiştiriciye hayvan ıslahı ve yetiştiricilik konulu eğitim verildi.

Bu yıl içerisinde 17 ilçede planlanan eğitim toplantılarına Havza, Landik ve Alaçam ilçelerinde başlandığını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, eğitimlerde yetiştiricilere bakanlık tarafından verilen hayvancılık desteklemeleri, şube müdürlüğünce yürütülen projeler, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında genel bilgilendirmeler yapıldığını bildirdi.

Sağlam, eğitim programının tüm ilçelerde tamamlanıncaya kadar devam edeceğini söyledi. - SAMSUN

Hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi

Hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Ekonomi, Haberler

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