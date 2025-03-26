Güler Sabancı'nın uzun yıllar yürüttüğü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakacağı yönündeki haberlerin ardından, Hayri Çulhacı ismi kulislerde öne çıkan adaylardan biri olarak gündeme geldi. Bu gelişme, "Hayri Çulhacı kimdir, Sabancı ailesiyle akrabalık bağı var mı?" sorularını da beraberinde getirdi. Peki, Hayri Çulhacı Sabancı ailesinden mi? İşte, Sabancı Holding'deki rolü ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

HAYRİ ÇULHACI SABANCI AİLESİNDEN Mİ?

Kamuoyunda Sabancı Holding'deki yönetim değişikliği süreciyle birlikte gündeme gelen Hayri Çulhacı'nın Sabancı ailesiyle akrabalık bağı olup olmadığı kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasına girmişti. Çulhacı'nın holding bünyesinde uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunduğu ve Sabancı ailesiyle herhangi bir akrabalık bağının söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Hayri Çulhacı Sabancı ailesinden mi

Bu zamana kadar kariyeriyle ön plana çıkan Hayri Çulhacı, özellikle de bankacılık ve finans alanındaki tecrübesiyle tanınıyor.