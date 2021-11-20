- Hayrettin Aksu: "Ne olursa olsun Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdi"

ANKARA - Tuzlaspor maçı ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Yardımcı Teknik Direktörü Hayrettin Aksu, "Ne olursa olsun Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden bir takım görüntüsü verdi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında evinde ağırladığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Yardımcı Teknik Direktör Aksu, "İlk yarı başladığında oyun üstünlüğü bizdeyken iki kontra atak yakaladılar ve birini gole çevirdiler. Yakaladıkları pozisyonlar bizim verdiğimiz hatalardan kaynaklıydı. Geri düştükten sonra ikinci yarı daha istekli sahaya çıktık. Bunu da dönem dönem iyi oyun olarak gerçekleştirdik fakat netice gelmedi. Ne olursa olsun Gençlerbirliği sonuna kadar mücadele eden, golü arayan, galibiyeti düşünen bir takım görüntüsü verdi" ifadelerine yer verdi.