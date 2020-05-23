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Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu

Helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşyaları açık artırmada satışa sunuldu. Formalarının ve imzalı ayakkabılarının bulunduğu ve toplam 202 bin 590 dolar ödenen müzayedede Bryant'ın el izinin bulunduğu tablo, 75 bin dolarlık fiyatı yani yaklaşık 512 bin lira ile ilk sırayı aldı.

Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
23.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:33

Helikopter kazası nedeniyle bu yıl aramızdan ayrılan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşyaları açık artırmada satıldı. Unutulmaz isme ait parçalar yüksek fiyatlara alıcı buldu.

Spor dünyasına damgasını vurmuş isimlere ait eşyalarının açık artırmaya çıkarıldığı Julien Müzayede Evi'ne, bu yıl hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant damga vurdu.

Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu

TOPLAM 202 BİN DOLAR ÖDENDİ

Yıldız basketbolun formaları ve el izinin olduğu tablo, rekor fiyatlara alıcı buldu. Müzayede evinde yapılan açık artırmada, Bryant'ın eşyalarına toplamda 202 bin 590 dolar ödendi.

Unutulmaz basketbolcunun, Grauman'ın Çin Tiyatrosu'nda bıraktığı el izlerini taşıyan tablo, 75 bin dolara (yaklaşık 512 bin lira) satıldı. 1999-2000 NBA finallerindeki forması ise 43 bin 750 dolara alıcı buldu.

Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu

AYAKKABILARI 25 BİN DOLARA ALICI BULDU

NBA efsanesinin, "24" numaralı 2006-2007 sezonunda giydiği Lakers forması 22 bin 400 dolara, imzalı basketbol ayakkabıları 25 bin 600 dolara hayranlarının oldu.

Bu senenin başında Kobe Bryant ve kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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