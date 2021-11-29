Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası yüreklere dokundu - Haberler Spor
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Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası yüreklere dokundu

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Yaklaşık 5 ay önce Galatasaray başkanlık koltuğunu Burak Elmas'a devreden Mustafa Cengiz'in vefatı spor dünyasını yasa boğdu. Cengiz'in naaşını taşıyan cenaze aracı stadın yanından geçerken hüzünlü anlar yaşandı.

Galatasaray'da görev yaptığı 3 yıllık süreçte başarılı işlere imza atan Mustafa Cengiz, dün hayata gözlerini yumdu. Sarı-Kırmızılılar'ın 37. başkanı, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Cengiz yakın dönemde 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası yüreklere dokundu

STADIN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Mustafa Cengiz'in cenazesi bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cengiz'in naaşı son kez Galatasaray stadının önünden geçti. Cengiz'in 5 ay önce veda ettiği Galatasaray stadının önünden son geçişi sporseverlere duygusal anlar yaşattı.

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