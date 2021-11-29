Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a vedası yüreklere dokundu

Galatasaray'da görev yaptığı 3 yıllık süreçte başarılı işlere imza atan Mustafa Cengiz, dün hayata gözlerini yumdu. Sarı-Kırmızılılar'ın 37. başkanı, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Cengiz yakın dönemde 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti.

STADIN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Mustafa Cengiz'in cenazesi bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cengiz'in naaşı son kez Galatasaray stadının önünden geçti. Cengiz'in 5 ay önce veda ettiği Galatasaray stadının önünden son geçişi sporseverlere duygusal anlar yaşattı.

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