Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
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Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

26.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:16

Dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Maradona'nın hayatını kaybetmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. Efsane futbolcunun "Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz uzanacağım" dedikten sonra durumunun daha da kötüye gittiği ve ambulans evine gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölümüyle futbol dünyasını yasa boğan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmeden önceki son sözleri ortaya çıktı.

İngiliz basınına yansıyan haberde, efsane futbolcunun hayatını kaybettiği gün sabah kahvaltısından sonra, kendisine evinde refakat eden yeğenine "Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz uzanacağım" dedi. Beyin ameliyatının ardından evinde dinlenmeye çekilen Maradona'nın iyi daha da kötüleştiğini gören bakımından sorumlu hemşire apar topar ambulans çağırdı.

Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

Bu esnada sağlık durumu tamamen kontrolden çıkan 60 yaşındaki efsanenin, ambulanslar ve sağlık görevlileri eve gelene kadar hayata gözlerini yumduğu ve müdahale edilecek herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.

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NAPOLI'DE OKULLAR KAPALI OLACAK

Kariyerinin önemli bir bölümün geçirdiği Napoli'de Maradona için büyük üzüntü yaşanırken Napoli Valiliği, efsane futbolcunun cenazesinin yarın kalkacak olması nedeniyle şehirdeki tüm okulların kapalı olmasına karar verdi.

Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
Haber Yorumları (4)
FENER: TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ. HEM DE SONSUZ BİR ÜCRETLE.
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NAPOLİ: Ahde vefa ne demekmiş Napoli gösterdi Tebrik ederim
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FB18: YENİ NESİLLERE OKUL KAPATILACAK KADAR DEĞERLİ BAŞKA BİR FUTBOLCU OLABİLIRMİ ACABA
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