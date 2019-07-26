Hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman kimdir?

Ankara'da dünyaya gelen Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, 67 yaşında vefat etti. Geçirdiği kalp ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon sonrası yoğun bakımda bulunuyordu. Murat Dedeman hayatı, biyografisi haberimizde…

MURAT DEDEMAN KİMDİR?

İş Adamı Dedeman, 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'nin ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atıldı. Dedeman Topluluğunun birçok kademesinde görev alan Murat Dedeman 1992 yılından bu yana Dedeman Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.

TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

Murat Dedeman; TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunuyor. Ayrıca 6 Nisan 2007 yılında Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Dedeman bir süre Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

Ünlü iş insanı, 1980 yılında Şanver Hanım ile evlendi ve 2004 yılında son bulan bu evliliğinden Rıfat ve Banu isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi. Ardından 6 sene Ukrayna asıllı Olga Shylova ile bir birliktelik yaşadı, bu birlikteliğinden de 2010 doğumlu Sofia Satin adında bir kızı oldu. 2018 yılında ise Sevda Zengin ile evlendi.