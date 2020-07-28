'Hayalet Mutfak' Xkitchen ile Türkiye'ye geliyor Pandemi döneminde ortaya çıkan 'hayalet mutfak' tanımlaması Türkiye'de de kullanılmaya başlıyor.

Pandemi döneminde ortaya çıkan 'hayalet mutfak' tanımlaması Türkiye'de de kullanılmaya başlıyor. Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl yeni yatırımlarıyla bu inovasyonu ülkemizde de uygulayacaklarını söyledi.

Covid-19 iş yapış ve yaşam biçimlerini değiştirmeye devam ediyor. Salgın döneminde ortaya çıkan yeni alışkanlar endüstriyel mutfaklara da sıçradı. Bu alanda doğan yeni iş yapış şekilleri yatırımları da bu yöne doğru yöneltiyor. Paket gıda dağıtım endüstrisinde pazarın gelecek yıl 35 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl, yeni yatırımları olan Xkitchen.co ile hayalet mutfağı Türkiye'ye getiriyor ve kısa zamanda da yurtdışına açılmak hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bingöl, hayalet mutfak tabirini şöyle açıkladı: "Hayalet mutfaklarda mutfaklar farklı işletme ve kişilerce paylaşılır. Restoran zincirleri veya işletmeler tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşır. Özellikle markasını geliştirmek isteyen zincirler ve deneysel hizmet veren butik lezzet noktaları, büyük masraflar yapmadan ve büyük paralar dökmeden bu noktalarda faaliyetlerine başlayabiliyorlar. Yoğun şekilde salon servisi veren restoranlar ise paket servislerinin kalitesini düzenini arttırmak amacıyla paket servis hizmetini Xkitchen noktalarına taşıyarak daha hızlı, daha kaliteli servisi sunarak restoran kalite ve bilinirliliğini oldukça arttırmayı planlamaktadır."

"Dünya'daki tüm teslimat şirketleri ile işbirliği içinde olacak"

Yeni yatırımları Xkitchen'i tanıtan Bingöl, "Türkiye merkezli olup Mutfaklarını tüm dünyaya kurmaya başlamıştır. Türkiye'de var olan bir marka isterse: Miami, Dubai, Paris vb gelecek tüm dünya noktalarında yer alabilecek, Miami'de yer alan bir marka ise yine markalarını tüm dünya ile ve Türkiye ile tanıştırabilecektir. Bu mutfaklar artık sadece paket servise hizmet verecekler. Dünya'daki tüm teslimat şirketleri ile işbirliği içinde olacak, insanlara restoran ve kafelerden ziyade ev rahatlığında yemeklerini tercih etmelerine sebep verecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA