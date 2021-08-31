Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu

Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da yaşanan göçle birlikte boşalan köyler pandeminden sonra tekrar dolmaya başladı.

Bursa'da yaşanan göçle birlikte boşalan köyler pandeminden sonra tekrar dolmaya başladı.

Bursa'nın dağ ilçelerine bağlı köyler göçle hayalet köye dönmüştü. Harmancık ilçesinin köyleri şehirde iş imkanları çok olduğu için büyük göç vermişti. Yaşanan göçle birlikte köylerde insan yok denecek kadar az sayıda kalmıştı. Boşalan köylere hırsızlar dadanmış, boş evlerin kapılarını çalıp götürüyordu. Yaşanan pandemi süreciyle birlikte insanlar köylerin kıymetini daha iyi anladı ve köylerine geri dönmeye başladı. Köylerdeki harabe evler restore edilirken, imkanı olanlar kendine köyde yeni ev yaptırıyor. Tersine göçün başlamasıyla birlikte köyler eski hareketli günlerine kavuştu. Harmancık'ın Gedikören ve çevre köylerde çok sayıda inşaat yapıldığı ve eski evlerin restorasyonlarının sürdüğü görüldü.

Pandemiyle birlikte terk ettikleri köylerine geri döndüklerini ifade eden Gedikören köyü sakinleri, "Köylerimiz şehirde iş arayanların fazla olması sebebiyle boşalmıştı. Köylerde kimseler kalmamıştı. Evler bakımsız ve yıkılmaya yüz tutmuştu. Pandemide köylerimizin kıymetini daha iyi anladık ve köylerimize geri dönmeye başladık. Köylerde insanlar eski evlerini restore ettiriyor. Durumu olanlar da yeni ev yaptırıyor. Köylerde çok sayıda eski ev restore edildi ve yeni ev yapıldı. Boşalan köylerimiz geri dönüşlerle birlikte eski günlerine kavuştu" dedi. - BURSA

Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Emine Erdoğan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Neşet Ertaş Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hayalet köyler eski canlılığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 09:38:43. #1.14#

title