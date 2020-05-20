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Havza TSO Başkanı Acar 500 Kişilik dev ekonomi buluşmasına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, aralarında Havza Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'ın da bulunduğu 81 ilden 365 oda, borsa başkanı ve 61 sektör meclis başkanlarıyla telekonferans ortamında bir araya geldi.

Havza TSO Başkanı Acar 500 Kişilik dev ekonomi buluşmasına katıldı
20.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, aralarında Havza Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'ın da bulunduğu 81 ilden 365 oda, borsa başkanı ve 61 sektör meclis başkanlarıyla telekonferans ortamında bir araya geldi.

Telekonferans ortamında düzenlenen toplantıda Bakan Berat Albayrak, reel sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Hükümetin salgınla mücadele sürecinde attığı adımların sonuçları ve yeni döneme ilişkin yol haritasını anlattı. Toplantıda katılımcılar her bölgeden bir temsilci hem bulunduğu bölgedeki illerin hem de sektörlerin sorunlarını, taleplerini Bakan Albayrak'a aktardı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Havza TSO Başkanı Erkan Acar toplantının kendileri için bilgilendirici ve olumlu geçtiğini ifade ederek, "Oda başkanları olarak Sayın Bakanımıza sektörün talep, beklenti ve sorunları hakkında kapsamlı bilgiler verdik. Bakanımız Berat Albayrak ise bizlerin sorunlarını diledi. Hükümetin salgınla mücadele sürecinde attığı adımların sonuçları ve yeni döneme ilişkin yol haritasını ve alınan ekonomik tedbirler hakkında bilgiler verdi. Öncelikle bizlere zaman ayıran ve bizleri dinleyen Bakanımız Berat Albayrak ile bizleri Albayrak ile buluşturan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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